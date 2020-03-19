У вернувшихся из Испании россиян диагностировали коронавирус

В Псковской области у вернувшейся из Испании семьи диагностировали коронавирус. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Инстаграме.
«Семья из четырёх человек вернулась из-за границы (в данном случае это Испания). Почувствовав недомогание, обратились к врачу. Первые тесты у троих показали положительную реакцию на коронавирус. Сейчас материалы отправлены в лабораторию на глубокое исследование. Это займёт несколько дней», - написал губернатор.
«Семья изолирована в соответствии со всеми инструкциями и находится под постоянным присмотром квалифицированных медиков. Ещё раз обращаю внимание: информация предварительная. После получения итоговой информации региональный штаб сделает официальное заявление», - уточнил Ведерников.Темы: Русская Испания