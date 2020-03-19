В посольстве прокомментировали ситуацию с задержанной в Испании россиянкой

Посольство РФ в Испании прокомментировало ситуацию с россиянкой Олесей Красиловой, задержанной на Тенерифе.
«Посольство продолжает вести работу по защите прав и свобод О.Л.Красиловой, задержанной на территории Испании по запросу третьей стороны. С ней встречался наш консульский сотрудник, неоднократно посещали представители почётного консульства на Канарских островах», - говорится в сообщении посольства, опубликованном в Facebook.
«Посольство помогло обеспечить россиянку адвокатской помощью, решить бытовые вопросы. Жалоб на условия содержания со стороны О.Л.Красиловой не поступало. Поддерживаем непрерывный контакт с родственниками задержанной», - добавили в посольстве.
Сотрудница Россельхознадзора Олеся Красилова была задержана на Тенерифе по запросу США. В Испании она находилась в служебной командировке. В США её хотят привлечь к суду за преступный сговор с другими лицами с целью кражи информации из базы данных. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.Темы: Русская Испания