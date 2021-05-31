Получить шенгенскую визу скоро станет сложнее?

Документы при подаче заявлений на краткосрочную шенгенскую визу будут проверять тщательнее. Совет ЕС согласовал внесение изменений в Визовую информационную систему. Заявленные изменения не вступят в силу моментально: правовой акт, одобренный Евросоветом, должен быть принят Европейским парламентом. Скорее всего, обновленная база данных заработает уже в 2022 году.

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Проверки ждут даже владельцев ВНЖ

На минувшей неделе Европейский совет утвердил постановление о внесении изменений в Визовую информационную систему (VIS), действующую в ЕС с 2011 года. VIS – это единая база данных, к которой за информацией о заявителях на шенгенскую визу обращаются пограничные службы, консульства и миграционные ведомства стран Евросоюза.

Согласно принятому постановлению, для борьбы с незаконной миграцией систему VIS расширят за счет внесения новых данных. Так, в VIS будет включаться не только информация о краткосрочных визах (как это есть сейчас), но и о долгосрочных визах и ВНЖ, поскольку эти документы разрешают свободное передвижение по Шенгенской зоне.

Поэтому анкетные данные заявителей на такие визы и ВНЖ будут проверять через соответствующие базы данных безопасности и миграции. В перспективе VIS будет сопряжена не только с Шенгенской информационной системой, но и системой въезда-выезда и ЕС, а также Европейской системой разрешений на поездки (ETIAS), базами Европола и Интерпола.

Цифровая фотография

В VIS будет включена отсканированная страница с биографическими данными владельца визы, взятая из его заграничного паспорта или другого официального проездного документа для зарубежных поездок.

Еще одно запланированное изменение VIS включает оцифровку фото заявителя. При подаче заявления на визу потребуется цифровая фотография (в том числе для детей в возрасте до 6 лет). Бумажная фотография станет лишь дополнением к заявке.

Скан бумажной фотографии будет включен в визу только в исключительных случаях: например, когда цифровое изображение лица не требуется (главы государств или правительств, королевские семьи и т.д.).

У детей будут брать отпечатки пальцев

Еще одно важное изменение касается детской аудитории. Так, возрастной ценз для детей, которым необходимо сдавать отпечатки пальцев, будет снижен с 12 до 6 лет.

В свою очередь, определен и максимальный возрастной ценз для дактилоскопии: это 75 лет. По оценке европейских экспертов, качество отпечатков пальцев после 75 лет ухудшается, поэтому в дактилоскопии пожилых людей нет необходимости.

Без изменений остается период хранения биометрических данных заявителей в системе VIS: это по-прежнему 59 месяцев с момента подачи предыдущего заявления на визу, во время которого брались отпечатки пальцев.