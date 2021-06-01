На Дальнем Востоке появился почётный консул Испании

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На Дальнем Востоке начал работу почётный консул Испании Нейра Салазар Роджерс.
Его консульский округ довольно обширный и включает в себя следующие регионы: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ. Об этом говорится в сообщении представительства МИД РФ во Владивостоке.
Агентству ТАСС сотрудники представительства МИД РФ во Владивостоке объяснили, это первый дипломатический представитель Испании в Дальневосточном федеральном округе. У почётного консула пока нет офиса в регионе. С ним можно связаться следующими способами:
по телефону: +7 910 427-44-44,
по почте: roger@exafan.com.