Испанский телеканал извинился за демонстрацию кадров из школы в Казани

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Испанская государственная телекомпания TVE принесла извинения своим зрителям за демонстрацию жестких кадров из школы в Казани, где террорист открыл стрельбу по людям.
Поводом для официальных извинений послужила жалоба одной из телезрительниц. Ее, в частности, возмутило то, что были показаны люди, которые выпрыгивали из окон, спасаясь от выстрелов.
«Мы приносим свои извинения и понимаем жалобу зрителя. Мы постараемся предотвратить повторение подобных ситуаций. Руководители редакции знают, что перед выпуском изображений такого типа необходимо предупреждать. На этот раз они этого не сделали, так как посчитали, что съемка велась с достаточно большого расстояния», - пояснили в новостной редакции TVE.