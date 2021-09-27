В Торревьехе, пытаясь спасти девушку, утонул россиянин

Последние новости Испании на русском языке
В Торревьехе 23-летний россиянин погиб, пытаясь спасти 24-летнюю гражданку Финляндии, прыгнувшую в море. Девушка тоже утонула.
Россиянин погиб, пытаясь спасти женщину, упавшую в море в районе испанского города Торревьеха, сообщили РИА Новости в Гражданской гвардии.
"Гражданская гвардия нашла тело мужчины 24 сентября, он пропал без вести после того, как бросился в море, чтобы спасти подругу, которая тонула", — рассказали в пресс-службе Гражданской гвардии Аликанте. При этом собеседница агентства не стала подтверждать личность погибшего.
В прошлый четверг россиянка обратилась в службы по экстренным ситуациям, сообщив, что два человека упали в море и их накрыло волнами. Она вместе с мужем и подругой находилась на скале над морем, их подруга упала в воду и начала тонуть. Муж бросился за ней, "безуспешно пытаясь ее спасти", сообщила Гражданская гвардия.
Упавшая в море девушка — 24-летняя гражданка Финляндии. Ее тело спасатели нашли на пляже Лос-Локос в тот же день, спустя пять часов после начала поисков. Еще почти через сутки было найдено тело россиянина.
Гражданская гвардия считает, что причиной трагедии стал несчастный случай. Погибшему россиянину было 23 года.