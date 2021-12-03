О чем беседовали главы МИД Испании и России в Стокгольме?

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Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес провел двустороннюю встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме.
Как заявил в четверг испанский министр, он смог провести "двусторонние [встречи], самая главная из них - с министром иностранных дел России Лавровым". "Это впервые, когда я с ним встречаюсь, - отметил дипломат. - Мы смогли обменяться [мнениями] о наших двусторонних отношениях, а также о важности наших энергетических отношений". "8-10% газа, который потребляет Испания, идет из России", - напомнил он. Видеозапись выступления министра распространил МИД королевства.
"Также я четко объяснил позицию Испании о территориальной целостности и суверенитете Украины, недопустимости использования нелегальной миграции как политического оружия на границах с Белоруссией", - уточнил Альбарес. Он добавил, что в ходе встречи с Лавровым также были затронуты ситуации в Мали и Ливии.
В свою очередь в российском МИД заявили, что на встрече Лавров призвал ЕС отказаться от двойных стандартов при оценке ситуации на белорусско-польской и белорусско-литовской границах. "Отдельно собеседники обсудили проблематику Средиземноморья с упором на вопросы нелегальной миграции в регионе. Лавров призвал испанскую сторону объективно взглянуть на ситуацию, связанную с наплывом мигрантов на границе Белоруссии с Польшей и Литвой. ЕС необходимо воздержаться от попыток использования "двойных стандартов" и возложения всей вины за происходящее на Минск", - говорится в распространенном МИД РФ сообщении.
Кроме того, стороны обсудили перспективы развития российско-испанского сотрудничества в различных областях и аспекты положения в Латинской Америке. "Подтверждена готовность продолжить реализацию значимых двусторонних проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Важным фундаментом такого взаимодействия остается двусторонняя Декларация о стратегическом сотрудничестве, подписанная в 2009 году. Рассмотрена актуальная международная повестка, включая ряд региональных кризисов", - отметили на Смоленской площади.
В дипведомстве также указали, что российский министр в ходе беседы с испанским коллегой подчеркнул контрпродуктивность дальнейшего приближения инфраструктуры НАТО к российским границам, включая участие отдельных военных подразделений испанских вооруженных сил в проводимых вблизи российских границ учений НАТО.
Источник: ТАСС