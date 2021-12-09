Последние новости Испании на русском языке
Русскоязычная радиостанция на самом юге Испании, RusRadioMarbella 106,2fm, которой недавно исполнилось 9 лет, вошла в число 20 полуфиналистов медиаконкурса «Русская чайка». Конкурс проводит Центр образовательных инноваций «Шаг» (Москва) при поддержке Министерства Просвещения РФ.
В конкурсе принимают участие образовательные центры и средства массовой информации из разных стран, продвигающие русский язык и русскую культуру за рубежом.
Финал конкурса состоится в воскресенье 12 декабря 2021 года в 10:00 по Московскому времени. Мероприятие бесплатное и открытое. Регистрация для просмотра на www.konkurs.stepcenter.ru Приглашаются все желающие.
RusRadioMarbella представит детские авторские программы с участием детей разных возрастов из русскоговорящих и смешанных семей. Циклы передач направлены на сохранение и улучшение русского языка детей, приехавших в Испанию в раннем возрасте или родившихся за рубежом.
В процессе работы над созданием программ дети имеют возможность глубже вникнуть в тему своего интереса, учатся отчетливо и эмоционально передавать ее слушателям, получают навыки журналистской деятельности, расширяют свой словарный запас, оттачивают дикцию, поднимают уровень своей уверенности, выступая перед широкой аудиторией и, в целом, имеют платформу для самовыражения.
Такие программы с участием детей полезны и для взрослых. Родители ближе знакомятся с увлечениями своих (и не только своих) детей, узнают их творческую сторону, учатся слушать и слышать детей, поддерживать их и гордиться их достижениями, говорить своим детям не только замечания, но и комплименты.
В настоящее время в эфире RusRadioMarbella идут две программы с участием детей: «Хочу знать больше» - о компьютерных технологиях, автор Дима Горячкин (17 лет) и «И в хвост, и в гриву» - о лошадях и верховой езде, автор Катя Жалковская (12 лет).
Если у ваших детей есть амбиции поступить в престижный вуз, улучшить свой русский, освоить ораторское искусство, избавиться от «зажима», выступая перед публикой, получить навыки журналистской деятельности (а может все это - ваши, родительские, желания), обращайтесь на RusRadioMarbella независимо от места вашего проживания. Программы можно прослушать на сайте www.rusradiomarbella.ru