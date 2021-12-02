Путин прокомментировал отношения России и Испании

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На церемонии вручения послами верительных грамот в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что его страна придает большое значение контактам с Испанией, и они развиваются "довольно успешно".
"Характерно, что, несмотря на пандемию, улучшаются показатели двустороннего товарооборота, реализуются совместные проекты, поддерживается взаимовыгодный диалог на политическом уровне, а также весьма активные деловые и культурные связи", - сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости.