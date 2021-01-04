На Тенерифе спасатели вытащили из моря украинца

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На острове Тенерифе два человека — итальянец и украинец — упали в море. Гражданин Украины выжил, а итальянец погиб, сообщает Координационный центр службы спасения.
В минувший вторник большая волна смыла в море двоих мужчин. Это произошло в районе Чарко-де-ла-Лахо в муниципалитете Сан-Хуан-де-ла-Рамбла. 32-летнего итальянца вытащили из воды с помощью вертолёта. Во время эвакуации, а потом и в отделении скорой помощи местного аэропорта, проводились реанимационные процедуры. Но у мужчины остановилось сердце и спасти его не удалось.
47-летнему украинцу повезло больше. На вертолёте его доставили в муниципалитет Ла-Гуанча, а затем — в госпиталь Hospital del Norte. Пострадавший отделался ушибами и переохлаждением.