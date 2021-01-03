Фигуристка Медведева рассказала, как встречала Новый год в Испании

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Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева во время онлайн-встреч с поклонниками рассказала о самом необычном месте, где праздновала Новый год.
«Самое необычное место для празднования Нового года — Испания, Мадрид. Меня тогда Хави [Фернандес] позвал на свое шоу, самое первое. Сейчас у него уже тур, который собирает полные залы. Я помню, как ему было тяжело, как он старался, когда загорелся идеей создать свое собственное шоу в стране, которая не фанатеет по зимним видам спорта. Ему было очень-очень сложно. Как создавалось шоу, надо было видеть: трансфером заведовал его отец (сам возил нас на микроавтобусе), его мать шила костюмы. Круглосуточно работали. После шоу мы очень хорошо отдохнули, а в ночь 31-го на 1-е праздновали в ресторане», - рассказала Медведева.
Впрочем, она добавила, что «лучше всего Новый год проводить дома», это мой любимый праздник. «Люблю встречать дома с родными и друзьями, хотя Мадрид был классным», — передает слова 21-летней Медведевой корреспондент Sport24 Анастасия Логинова.