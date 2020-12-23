Ликвидирована ОПГ, состоявшая из испанцев и украинцев

Последние новости Испании на русском языке
Правоохранительные органы Испании ликвидировали сеть наркотрафика в Валенсии, Аликанте и Мурсии. Задержаны 10 мужчин и одна женщина. Все — испанцы и украинцы в возрасте от 31 до 63 лет. Им предъявлены обвинения в перевозке наркотиков, участии в организованной преступной группе, владении оружием и отмывании денег.
Как сообщает Levante, обыски прошли по 18 адресам. Изъяты 40 килограммов кокаина, гашиш и марихуана. Также конфискованы 630 тысяч евро наличными, огнестрельное оружие и боеприпасы, восемь автомобилей. Обнаружена лаборатория для фасовки кокаина, пять машинок для пересчета банкнот и документы, которые смогут стать важной уликой в деле об отмывании денег.