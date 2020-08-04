На 7 августа запланирован вывозной рейс Аликанте-Москва

Очередной вывозной авиарейс из Аликанте в Москву состоится 7 августа. По предварительным данным, в 15:15 по местному времени.
Рейс выполнит компания «Сибирь» (S7). Зарегистрироваться можно здесь.
Но следует помнить, на самолёт будут допущено только жители России. Списки будут формироваться на основании регистрации на сайте госуслуг.
Из-за COVID-19 и карантина многие соотечественники застряли за границей. Чтобы вернуть их домой были организованы специальные вывозные авиарейсы. Тысячи людей потеряли деньги из-за отмены рейсов в связи с коронавирусом. Вернуть деньги за билеты проблематично. Например, в России авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо наличных. Но в некоторых случаях удаётся добиться компенсации.Темы: Русская Испания Аликанте