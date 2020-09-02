На начало сентября запланировано три вывозных рейса из Испании в Россию

В ближайшие дни будет выполнено два вывозных рейса из Испании в Россию. А на 11 сентября запланирован ещё один. Об этом говорится в сообщении официального telegram-канала «Госуслуг».
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» 3 сентября в 13:10 (по местному времени) вылетит из Барселоны в Москву.
Авиакомпания S7 4 сентября выполнит рейс Аликанте-Москва. Вылет намечен на 15:15 (по местному времени).
Кроме того, 11 сентября должен состояться ещё один вывозной рейс из Аликанте в Москву с вылетом в 15:15.
Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на сайте госуслуг. Зарегистрироваться на рейсы можно здесь.
Из-за COVID-19 и карантина многие соотечественники застряли за границей. Чтобы вернуть их домой были организованы специальные вывозные авиарейсы. Тысячи людей потеряли деньги из-за отмены рейсов в связи с коронавирусом. Вернуть деньги за билеты проблематично. Например, в России авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо наличных. Но в некоторых случаях удаётся добиться компенсации.Темы: Русская Испания Барселона Аликанте