В Барселоне пройдут два концерта под управлением Гергиева 

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Знаменитый российский дирижер Валерий Гергиев вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра выступит в Барселоне 21 января.
Как сообщает информационное агентство EFE со ссылкой на компанию-организатора Ibercamera, в этот день состоятся два концерта — в 18:00 и в 21:00. Они пройдут в зале Auditori. При этом будут соблюдены все требования по безопасности в период пандемии: расстояние между музыкантами на сцене и зрителями в зале, отсутствие антрактов.
В программе: «Тангейзер» Вагнера и «Фантастическая симфония» Берлиоза.