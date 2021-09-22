Кто и на каких условиях может сейчас полететь в Испанию?

Возобновлением авиасообщения с Испанией смогут воспользоваться россияне, у которых есть вид на жительство в этой стране, а также те, у кого есть действующие трехлетние и пятилетние визы в другие страны ЕС. Об этом в разговоре с URA.RU рассказали первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович и эксперт общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев.

«Границы две: наша и Испании. Если открыли мы, это не означает, что и Испания тоже открыла. Кто может воспользоваться возобновлением авиасообщения: это сотни тысяч россиян, которые имеют вид на жительства в Испании. Вот эти все люди смогут летать регулярными рейсами, которых стало больше в Испанию. То, что их стало больше, надеюсь, повлияет на цену билета, она станет поменьше», — сказал Владимир Конторович.

По словам Романа Бобылева, среди тех, кто сможет поехать, будут и туристы, и бизнесмены, и люди с двойным гражданством и видом на жительство, а также те, кто едет по учебе. «То, что не выдают визы, это не такая уж большая проблема, так как у людей, которые активно ездили по этим направлениям, были и трехлетние, и пятилетние визы. При этом можно заехать теоретически с визами, выданными в другие станы Евросоюза», — пояснил Бобылев.