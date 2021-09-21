Россия возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Мадрид, Барселону, Малагу и Аликанте

Последние новости Испании на русском языке
Россия с 21 сентября восстанавливает регулярное авиасообщение с Испанией.
Самолёты будут летать по маршрутам Москва-Мадрид и Москва-Барселона четыре раза в неделю. А из Москвы в Малагу и Аликанте (и обратно) — по два раза в неделю.
Стоит помнить, что российские туристы могут въезжать в Испанию, если они вакцинированы от коронавируса одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратом. На данный момент ни одна из российских вакцин не была одобрена ВОЗ или EMA.