Казахстан определился со сферой экономических интересов в Испании

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Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с Испанией в сфере зеленых технологий и управления водными ресурсами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Ерлан Алимбаев.
«У Испании большой опыт по развитию этих сфер. Нур-Султан и Мадрид могли бы сотрудничать в ближайшем будущем в этой сфере», — сказал Алимбаев. Его словам приводит агентство «Казинформ».
Он выразил надежду на укрепление партнерства между странами по итогам политических консультаций.
14 мая в министерстве иностранных дел Казахстана состоялись очередные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Испании.
Испанскую делегацию возглавила государственный секретарь МИД, ЕС и сотрудничества Испании Кристина Гаяк.