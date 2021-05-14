Испания может открыться для россиян, украинцев и других туристов уже 20 мая

Последние новости Испании на русском языке
В ЕС решили пересмотреть ограничения на несущественные поездки из стран, не входящих в союз. В том числе из России, Украины, Белоруссии и т.д. Если решение будет положительным, Испания откроется для иностранных туристов уже 20 мая.
О готовящемся ослаблении рекомендаций сообщила министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото. У неё амбициозные планы — сделать Испанию главным местом для отдыха среди европейцев. В этом году страна рассчитывает принять 45 млн иностранных туристов. Впрочем, это почти в два раза меньше, чем в 2019 году (83,5 млн). Министр пообещала иностранцам безопасный и незабываемый отдых в Испании.
В свою очередь госсекретарь по туризму Фернандо Вальдес уточнил, что, если речь идет о въезде в страну туристов из тех стран, где к тому времени будет удовлетворительная эпидемиологическая ситуация, у них даже не будут требовать ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.