Источник назвал главную версию гибели российского миллионера в Испании

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Самоубийство рассматривается как основная версия гибели экс-зампреда совета директоров "Новатэка" Сергея Протосени в Испании, но власти ждут результаты вскрытия, сообщил РИА Новости источник в полиции Каталонии.
"Все признаки указывают на то, что это было самоубийство", - сказал собеседник агентства.
Вместе с тем, он добавил, что "власти дождутся результатов вскрытия, прежде чем подтверждать эту гипотезу".
Испанские власти уведомили российских дипломатов о смерти Протосени и его близких, добавил источник.
"Эти усилия являются более сложными, чем обычно, из-за решения Испании выслать часть российского представительства", - сказал собеседник агентства.
Бывший заместитель председателя совета директоров компании "Новатэк" Сергей Протосеня был найден мертвым вместе со своей женой и дочерью в Испании. Предполагается, что мужчина убил дочь и жену, пока они спали, а после совершил самоубийство.
Источник: РИА Новости