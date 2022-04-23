Испанские виноделы готовятся к снижению экспорта в Россию

Ситуация вокруг Украины и вытекающие из нее последствия приведут к снижению экспорта вина из Испании в Россию.

Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразили представители организаций винного сектора королевства.

"Мы считали Россию многообещающим рынком в будущем, где будут потреблять больше вина", - отметил генеральный директор Испанской федерации вина Хосе Луис Бенитес.

"Значительная часть вина идет через Латвию и Литву, - пояснил он. - Если мы говорим об общих примерных испанских продажах в Россию, то мы говорим примерно о 62 млн евро [в прошлом году]".

При этом Бенитес пояснил, что на российский рынок приходилось менее 2% экспорта испанского вина.

"Тем не менее мы знаем, что есть определенные винодельни, чьи продажи в РФ были значительными", - добавил генеральный директор федерации. Он пояснил, что в целом нынешние санкции ЕС против России не затрагивают поставки испанского вина.

Несмотря на это, по словам Бенитеса, из-за ситуации вокруг Украины сейчас компании сталкиваются с проблемами с отправкой продукции, "есть те, кто принял решение не продавать" вино в РФ, а также существуют сложности с оплатой поставок. Бенитес согласился с тем, что сложившаяся ситуация и санкции Запада приведут к снижению экспорта испанского вина в Россию в текущем году.

Как заявил генеральный директор Испанской обсерватории винного рынка Рафаэль дель Рей, "в действительности российский рынок уже не столь важен для испанского вина".

"Но, конечно, война и санкции влияют на испанское вино: многие продажи были остановлены напрямую, а у многих других возникли проблемы с оплатой и страхованием операций", - уточнил он. В этой связи дель Рей выразил мнение, что ситуация вокруг Украины "приведет к сокращению экспорта в Россию".

Сама организация опубликовала доклад, в котором говорилось, что "испанские вина, виноградный сок и уксусы поступают в Россию не только напрямую, но и в значительной степени через Латвию и Литву".

"Часть вина, продаваемого в Россию другими странами-производителями, такими как Италия, Франция и Германия, производится в очень значительных количествах из вина, импортируемого из Испании наливом, которое на законных основаниях может быть реэкспортировано как вино из Евросоюза", - отметили в организации.

"Таким образом, с учетом прямых продаж из Испании в Россию и на Украину, а также косвенных через два упомянутых канала общее количество вина и продуктов, направленных в регион и, следовательно, поставленных на кон во время конфликта, достигает 98,2 млн литров на сумму более €91,3 млн", - подсчитали в Испанской обсерватории винного рынка.