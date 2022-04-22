Испания отправила в Польшу корабль с боеприпасами для Украины

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Испанский корабль, на борту которого находятся предназначенные для Украины боеприпасы и военное снаряжение, покинул порт и направился к берегам Польши, заявил премьер-министр пиренейского государства Педро Санчес.
"Корабль ВМС Испании вышел сегодня из испанского порта в направлении Польши с 200 тонами современных боеприпасов и снаряжения на борту. На корабле также 30 грузовых машин, несколько специальных большегрузных транспортных средств и десять небольших транспортных средств с военным снаряжением, которое будет передано Украине. Это самая большая поставка – более чем в два раза больше того, что мы пока отправляли", – цитирует РИА Новости главу испанского кабмина.