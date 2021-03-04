Москвичка отдала 2,4 млн рублей за захоронение магической капсулы в Испании

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В Москве 32-летняя женщина отдала мошенникам, выдававшим себя за экстрасенсов, 2,4 млн рублей. В это сумму входила оплата расходов на поездку в Испанию для захоронения «магической капсулы».
Как сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, женщина в январе текущего года увидела по одному из телеканалов передачу о магии. Во время прямого эфира гражданка позвонила по телефону горячей линии, где ей сообщили, что телеведущая Ева свяжется с ней. Во время беседы она обещала помочь женщине справиться с проблемами со здоровьем. За консультацию по телефону Ева запросила 18 тысяч рублей, которые женщина перевела на карту, оформленную на имя Рузанна.
«На следующий день Ева перезвонила и сообщила, что проводила обряд в отношении заявительницы и выяснила, что на ней порча. Для снятия проклятья потребовался обряд стоимостью 330 тысяч рублей, а также волшебная «серебряная капсула». Все это заявительница оплатила, после чего Ева сказала, что женщине понадобится амулет за 1 миллион рублей, и прислала номера счетов. Далее поступило требование внести 520 тысяч за поездку в Испанию для захоронения «серебряной капсулы», а также 400 тысяч на «гармонизатор» к амулету».
За все амулеты, поездки и процедуры женщина заплатила. Потом поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы. В общей сложности женщина отдала мошенникам около 2,4 миллиона рублей. По данному факту правоохранители проводят проверку.