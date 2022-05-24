Испанский визовый центр снял все ограничения на подачу документов

Испанский визовый центр во вторник отменил все ограничения на подачу документов, введённые на период пандемии. Об этом сообщает компания BLS International.

Чтобы подать документы на испанскую визу теперь не надо иметь годовой шенген и другие основания. Достаточно записаться на сайте и подготовить выписку из банка о денежных операциях за последние три месяца.

Не нужна теперь и прививка от коронавируса, хотя и она будет служить основанием для въезда в страну. Вместо неё будет приниматься один из двух документов. Либо ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета, либо сертификат о выздоровлении, выданный не менее через 11 дней после подтверждения заражения (такой сертификат действителен полгода). Детям до 12 лет не нужны никакие подтверждения.

Напомним, что прямых рейсов в Испанию из России по-прежнему нет. Но можно долететь с пересадкой в Стамбуле или Белграде. Сейчас билеты на июнь в Барселону и обратно продаются по цене от 115 тысяч рублей.