Испания готова заменить российский газ в Европе своими поставками

Он сообщил корреспонденту, что недра Пиренейского полуострова содержат около половины запасов сжиженного газа в Евросоюзе. По его словам, доля Испании в регазификации — процессе преобразования газа из жидкого состояния в газообразное — в Европе достигает 37%.

Мадрид активнее прочих столиц ЕС призывает к снижению цен на энергию. Вместе с Португалией страна ввела временное ограничение стоимости природного газа и угля. Правительство Испании в мае приняло указ, устанавливающий плату за газ для электростанций в размере 40 евро за мегаватт-час. Предлагаемый механизм будет действовать в течение года, и благодаря ему среднегодовая цена составит 48,8 евро за мегаватт. Рыночная цена голубого топлива 11 мая составляла 72 евро, тогда как средний показатель за первый квартал этого года достиг 80 евро.

Источник: РИА Новости