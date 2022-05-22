Только 6,5% украинских беженцев смогли трудоустроиться в Испании

Испания за последние несколько месяцев официально приняла уже 47 231 украинского беженца в трудоспособном возрасте. Об этом сообщает Министерство интеграции, социального обеспечения и миграции. Из них подавляющее большинство (77%) — женщины.

Из этих 47 тысяч только 6,5% смогли трудоустроиться на территории Испании, передает телеграм-канал "Испания" со ссылкой на данные министерства. Как правило, украинцам удаётся найти работу в сфере услуг (29% всех трудоустроенных), сельском хозяйстве (10%), строительстве (9,7%) и торговле (7,7%).

Тем не менее, в министерстве считают, что это значительный результат. Не так просто устроить на работу три тысячи человек в условиях общей безработицы в стране.

Кроме того, Испания устроила в школы около 40 тысяч украинских детей. Это данные Национального института статистики (INE).