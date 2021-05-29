В России скорректировали порядок выдачи загранпаспортов

В России обновили регламент оформления загранпаспортов. Сроки не изменятся, но будут пересмотрены правила выполнения отдельных административных процедур. Соответствующий приказ МВД вступает в силу 30 мая.

Как следует из текста документа, получить заграничные паспорта смогут граждане России, проживающие на территории страны, а также за её пределами, пишет «Парламентская газета». Срок предоставления госуслуги при подаче документов на территории субъекта, где россиянин зарегистрирован по месту жительства, не должен превышать одного месяца. А в случае подачи заявления по месту пребывания заявителя — трёх месяцев.

«Надо понимать, что паспорт — это не предмет роскоши, а предмет необходимости. У нас нет железного занавеса и запрета выезда за рубеж, — прокомментировал изданию изменение регламента председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. — Соответственно государство не должно на этом зарабатывать, а должно делать такую процедуру максимально комфортной».

Также в связи с поправками к налоговому кодексу, принятыми с первого января 2021 года, пересмотрены случаи, когда за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность не надо платить госпошлину. От неё освобождены лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.

Для всех остальных госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит 2000 рублей, а нового — 5000 рублей. Для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.

Подать заявление для получения загранпаспорта можно и через портал госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться и получить полные права доступа. После чего в онлайн-форме заявления ввести необходимые данные, а также сведения о деятельности за последние 10 лет (учеба, служба, работа).

При этом, паспорт гражданина России, необходимый для оформления заграничного удостоверения личности, все равно потребуется предоставить в отделение МВД по вопросам миграции или в МФЦ лично.

В России идёт программа цифровизации, многие вещи упрощаются, отметил Цветков. Если раньше человек стоял огромные очереди, то теперь многие вещи можно сделать через интернет. Одновременно с этим снижается и потребность в численности сотрудников, которые оформляют такие документы. Ещё один плюс этого — удешевление всех этих процессов. Всё это приводит к тому, что порядок выдачи таких документов регулярно пересматривают, отметил эксперт.

«Моё мнение, заграничный паспорт надо выдавать автоматически одновременно с российским по достижению человеком определённого возраста. При этом делать это надо вообще бесплатно. Система ограничения выезда должны быть только для должников преступников и так далее. Но это уже не ответственность тех служб, которые выдают такие документы», — резюмировал Цветков.