В Испании накрыли банду угонщиков из России, Украины, Молдавии

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В провинции Малага ликвидирована преступная группа, которая занималась угоном дорогих автомобилей и их последующей транспортировкой в Украину. В ходе полицейской операции задержаны россияне, украинцы, молдаване и румыны. Помимо непосредственно угонов им инкриминируются грабежи с применением силы и фальсификация документов.
Как сообщает телеграмм-канал «Испания» со ссылкой на издание La Opinion de Malaga, правоохранительным органам известно об угонах машин на сумму как минимум 3 млн евро. Это автомобили Porsche, BMW, Mercedes, Lexus, Maserati, Range Rover, Chevrolet.
Банда работала преимущественно в Михасе и Марбелье и была хорошо оснащена. Для взлома противоугонный систем использовалось дорогое оборудование. Угнанные машины привозили в ангар, расположенный в порту Малаги. Там приглашённые из Украины механики полностью разбирали автомобиль на запчасти. За эту работу им платили 500 евро за каждую машину. Потом все запчасти грузили в фуру и отправляли в Восточную Европу, где из них снова собирали автомобиль. Для прохождения пограничного контроля использовали фальшивые документы.