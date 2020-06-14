Испанский суд отклонил апелляцию россиянки, скормившей собакам своего мужа

Верховный суд Испании отклонил апелляцию россиянки Светланы Батуковой, которую ранее приговорили к 14 годам тюрьмы за убийство мужа. Батукова утверждала, что мужчину загрызли собаки, но судья в эту версию не поверил.
Как сообщалось ранее, гражданин Германии Хорст Ганс Хенкельс был убит в 2016 году. Тело нашли в его доме на Майорке. По версии стороны обвинения, это было хорошо спланированное убийство. Сначала женщина давала ему препараты, снижающие двигательную активность. Когда мужчина потерял способность к сопротивлению, она убила его ножом. Хенкельс умер от потери крови. Затем она скармливала тело двум стаффордширским терьерам, которые жили в их доме.Темы: Русская Испания Происшествия