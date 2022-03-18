Испанские школы примут около 100 тысяч украинских детей

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По подсчетам министра образования Испании Пилар Алегриа, около 100 тысяч детей из Украины должны быть адаптированы в испанских школах. Сейчас правительство работает над тем, чтобы покрыть эти расходы, и увеличивает численность персонала в учебных заведениях.
«В любом случае, и автономные сообщества, и министерство имеют достаточный опыт обучения несовершеннолетних в особых условиях. В этом случае разница будет заключаться в числе детей, которых мы должны принять, а также следует учесть их эмоциональное состояние», - заявила министр в интервью, опубликованном в Heraldo de Aragón.
Что касается оценки числа украинских детей, то министр не исключает, что скоро придётся пересмотреть её в сторону повышения.