Отсутствие российских туристов лишило Испанию 1,4 млрд евро

Испанские власти оценили последствия отсутствия российских туристов в королевстве в 1,4 млрд евро. Об этом сообщила во вторник газета El País.

По ее информации, подсчет Института туризма Испании (Turespana) основан на данных 2019 года, то есть до начала пандемии, когда Испанию посетили более 1,3 млн туристов из РФ. В 2020 году на фоне эпидемической ситуации и ограничений на поездки гости из России потратили в королевстве 113 млн евро. Как заявил генеральный директор Turespana Мигель Санс, власти пытаются "согласовать рабочий план, чтобы смягчить последствия падения российского туризма в Каталонии и остальной Испании".

В начале марта премьер-министр Педро Санчес заявил, что власти работают над вопросом того, каким образом компенсировать возможное отсутствие туристов из России в предстоящий сезон отпусков после введенных Западом санкций против РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

Источник: ТАСС