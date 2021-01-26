Испанская полиция прервала богослужение в русской православной церкви

Последние новости Испании на русском языке
Правоохранительные органы Испании с беспилотников отследили верующих, которых собирались на воскресную службу в русской православной церкви Серафима Саровского в муниципалитете Вильяхойоса (Аликанте).
Дроны зафиксировали, что во дворе церкви собралось много людей. На место тут же выехали четыре патруля полиции и Гражданская гвардия. В церкви они обнаружили около 60 человек на площади в 50 квадратных метров, сообщают местные СМИ. Это не соответствует требованиям о дистанции, которые сейчас действуют в Испании в связи с пандемией. При этом на всех присутствующих были маски.
Полицейские потребовали освободить помещение. А агенты Гражданской гвардии составили 32 протокола о серьёзном нарушении санитарных норм. За них предусмотрен штраф в размере от 601 до 30 000 евро.
Стоит отметить, что это уже не первый подобный инцидент в Аликанте. Так, осенью сообщалось, что прихожане русской православной церкви устроили крещение прямо на пляже. Собралось около 30 человек. Местная полиция патрулировала пляжи и увидела большую группу людей. Как выяснилось, это были православные, которые проводили обряд крещения прямо на песке. Полицейские были вынуждены вмешаться, так как тогда в Испании было запрещено собираться группами более 10 человек. Верующих попросили разойтись.