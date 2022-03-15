В Испании арестовали яхту российского бизнесмена

Власти Испании наложили арест на яхту стоимостью $140 млн представителя крупного бизнеса России. Об этом председатель правительства королевства Педро Санчес сообщил в понедельник в интервью телеканалу LaSexta.

Премьеру Испании был задан вопрос об эффективности санкций, введенных странами Запада против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. "Сегодня мы наложили арест, технически говорят, что она временно обездвижена, на яхту одного из ключевых олигархов, мы говорим о яхте, которую можно оценить примерно в $140 млн", - ответил Санчес.

Инцидент произошел в порту Барселоны. Испанский премьер не уточнил, кому именно принадлежит судно.

Источник: ТАСС