Испания выделит 1,5 млн евро на сохранение культурного наследия Украины

Последние новости Испании на русском языке
Правительство Испании выделит 1,5 млн евро в рамках помощи по сохранению культурного наследия Украины. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.
"Сейчас я еду в Венецию, чтобы открыть испанский павильон в Венеции, которому исполняется 100 лет", - приводит слова главы МИД агентство Europa Press. "Там я дам запуск участию Испании в специальном фонде Испания - ЮНЕСКО, которому выделено 1,5 млн евро для сохранения наследия на Украине", - добавил Альбарес.
Источник: ТАСС