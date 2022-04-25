Тело российского топ-менеджера в Испании нашли повешенным на дереве

Бывшего топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосеню нашли повешенным на дереве во дворе его дома в испанском городе Льорет-де-Мар. Такие обстоятельства смерти россиянина обнародовала полиция Женералитета Каталонии (Mossos d'Esquadra) в комментарии «Ленте.ру».

Тела супруги и дочери Протосени были найдены внутри дома.

О смерти Протосени, его жены и дочери в Испании стало известно 21 апреля. Сообщалось, что тела россиян были найдены в их доме в Испании, куда они приехали на пасхальные праздники. В полицию обратился сын Протосени после того, как родные перестали выходить на связь.

По одной из версий, Протосеня зарезал жену и дочь, когда те спали, а затем покончил с собой. В каталонской полиции «Ленте.ру» заявили, что следствие предполагает, что россиянин мог убить свою семью на почве ненависти к женщинам.