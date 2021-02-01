Экстрадированному из Испании российскому бизнесмену продлили содержание в СИЗО

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Центральный районный суд Омска удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей на 3 месяца директору ООО «СПЭК» Владимиру Дрокину – до 20 апреля.
Бизнесмен, говорится в ходатайстве, получил более 1 млрд рублей от 201 гражданина и 19 юридических лиц в качестве оплаты инвестиционного вклада на приобретение жилых и нежилых помещений по договорам долевого участия в строительстве доме по адресу «улица Яковлева, д.15, угол улица Тарская, д.52», однако эти деньги присвоил и растратил на свои личные нужды. Об этом сообщает портал KVnews.
Против Дрокина ещё в 2010 году было возбуждено уголовное дело за мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ). Кроме того, в течение последующих двух лет он стал фигурантом трёх уголовных дел по другим преступлениям в сфере экономики. Как ранее сообщал KVnews, 22 октября прошлого года в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в Москву из Барселоны доставлены двое обвиняемых, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола.
Один из них – Владимир Дрокин, омский бизнесмен, разыскиваемый с 2011 года.