Испания поддержала отключение России от системы SWIFT

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Власти Испании поддерживают возможность отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT в рамках антироссийских санкций стран Европейского союза из-за Украины.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в МИД королевства. По данным ведомства, Мадрид "поддерживает [возможное] применение" меры.
Главы государств и правительств Евросоюза провели в Брюсселе в ночь на пятницу экстренную встречу, на которой утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против РФ. В числе новых ограничений обсуждалась возможность отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.