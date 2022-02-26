Испания экстрадировала подозреваемого в вымогательстве россиянина

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Королевства Испания экстрадирован Олег Рябов, объявленный в международный розыск на основании запроса ГУ МВД России по Московской области.

«Предварительно установлено, что в 2017 году фигурант был участником организованной группы, которая пыталась незаконно завладеть собственностью одного из подмосковных предпринимателей и его сожительницы. Злоумышленники, угрожая жертвам расправой и уничтожением принадлежащего им имущества, требовали передать им расположенную в Московской области недвижимость на сумму порядка 50 млн рублей.

В отношении участников противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Олег Рябов покинул Россию и был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В мае минувшего года он был задержан на территории Королевства Испания и сегодня передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.