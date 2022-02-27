Из-за украинских событий в Испании подорожают продукты

Ситуация в Украине приведёт к росту цен на многие продуты питания в Испании, сообщает издание 20minutos. В числе прочих подорожает хлеб, так как значительное количество зерновых Испания закупает в Украине, считающейся житницей Европы.

По данным Института внешней торговли (ICEX), государственного органа при Министерстве промышленности, торговли и туризма, основными статьями импорта Испании в 2020 году из Украины были зерновые и подсолнечное масло. В частности, 42,2% всех зерновых, закупленных Испанией за границей, отправились из Украины, а в случае с подсолнечным маслом этот процент составил 25%. Испания закупает у украинских производителей около 30% импорта кукурузы и 60% импорта подсолнечника, а также 17% пшеницы и 15,4% зернобобовых культур.

Насколько сильно вырастут цены, пока неизвестно, но, по прогнозу голландской компании Rabobank, пшеница может подорожать на 30%, а кукуруза — на 20%. В этой связи испанские фермеры обратились к Европейскому Союзу с просьбой разработать план действий в чрезвычайных ситуациях в агропродовольственной сфере.