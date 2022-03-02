Испания переложит включить Россию в черный список офшорных зон

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Испания предложит Европейскому союзу и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) включить Россию в черный список офшорных зон. Об этом заявил в среду председатель правительства королевства Педро Санчес, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).
"Одной из мер, которую Испания собирается продвигать как в ЕС, так и в ОЭСР, является объявление России "налоговым убежищем" с включением этой страны в черный список "налоговых убежищ", - сказал премьер. Его слова приводит ТАСС.