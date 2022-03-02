Испания поставит Украине наступательное оружие

"Хочу заявить, что Испания также передаст украинскому сопротивлению наступательное вооружение", - заявил Санчес, выступая перед конгрессом депутатов.

"Испания всегда считала, что это нападение на Европу (операция российских войск на Украине – ред.). На ее принципы и ее ценности. И поэтому мы всегда координировали действия на европейском уровне. Поэтому мы поддерживаем активизацию Европейского фонда мира для поставок оборонительного и наступательного вооружения Европейским Союзом Украине. Испания четвертый донор этого фонда. Это была моя позиция и позиция правительства Испании. И считаю ее адекватной. Твердо уверен, что на угрозу Европе мы должны дать европейский ответ, координированный, единый", - заявил Санчес.

Ранее премьер Педро Санчес заявлял, что Испания не будет поставлять наступательное вооружение Украине напрямую, а будет участвовать лишь через Европейский фонд мира.

Испания ранее также направила для Украины 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты – каски и жилеты.

Во вторник испанское минобороны заявило, что отправляет в Латвию еще 150 военных из подразделения полевой артиллерии, военных инженеров, саперов.

Источник: РИА Новости