В МИД Испании заявили об отсутствии опасности для проживающих в России испанцев

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В настоящее время «нет никаких признаков опасности» для испанцев, проживающих на территории России. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает агентство EFE.
По его словам, испанцам в России нет необходимости покидать страну. Альбарес отметил, что рекомендация покинуть Россию, выпущенная испанским МИДом ранее, была адресована испанцам, находящимся в стране в течение короткого периода времени, с целью туризма или бизнеса, поскольку воздушное пространство Испании и Европы будет закрыто для российских рейсов.
Министр пожелал спокойствия испанцам, которые постоянно проживают в России.
Источник: Regnum