Испания отправит Украине новую партию вооружений

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Правительство Испании в ближайшие дни направит новую партию вооружений Украине. Об этом заявил в четверг премьер-министр королевства Педро Санчес по прибытии на саммит ЕС.
"В ближайшие дни мы собираемся снова отправить оборонительные и наступательные материалы на Украину, это то, о чем они нас просили", - уточнил глава кабмина Испании. Он добавил, что "из соображений безопасности" не может конкретизировать, когда именно будет отправка. Его слова приводит агентство ТАСС.