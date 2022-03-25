В Испании 47 россиян подозреваются в коррупции

Прокуратура Испании установила личность 47 граждан России, которые якобы связаны с делами о коррупции и организованной преступности в королевстве. Об этом сообщила в четверг газета Periodico.

По ее информации, многим из этих россиян в настоящее время не предъявлено обвинений в испанских судах. Кроме того, прокуратура выявила около десяти юридических лиц, которые могли быть задействованы в совершении предполагаемых преступлений.

В частности, по версии издания, в списке значатся предприниматели Михаил Фридман и Илья Трабер, преступный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) и другие. Что касается юридических лиц, то прокуратура обратила внимание на LetterOne Holdings, Alfa Group и другие.

Как передает агентство Europa Press, ведомство с начала марта начало собирать информацию о гражданах РФ, которые каким-то образом якобы могут быть причастны к незаконной деятельности в Испании.

Источник: ТАСС