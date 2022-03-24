Россияне летают в Испанию через Турцию

По словам вице-президента компании ForwardKeys Оливье Понти, Турция, Сербия и ОАЭ являются основными перевалочными пунктами для россиян, путешествующих из РФ в Европу. Об этом свидетельствуют билеты, купленные в период с 28 февраля по 8 марта.

"Анализируя пропускную способность регулярных рейсов до введения санкций, мы отметили увеличение объемов перевозки на 50 процентов из России в Сербию, на 12 — в Турцию и на 5 — в ОАЭ", – пояснил Понти.

Согласно результатам исследования, основными странами назначения в Европе при перелетах через Турцию стали Германия, Италия, Великобритания, Испания и Греция. Через Сербию соотечественники чаще всего направлялись в Черногорию, Францию, Швейцарию, Италию и на Кипр. А ОАЭ стали транзитной точкой для путешествующих в Германию, Великобританию, Италию и Францию.

Уточняется, что Турция и ОАЭ также служили хабами, связывающими Россию с США и некоторыми азиатскими направлениями.

Источник: РИА Новости