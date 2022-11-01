Испания обучит киберобороне украинских военных

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Власти Испании решили провести обучение украинских военных в области киберобороны, пишет La Razon.
Обучение, которое, как ожидается, продлится две недели в ноябре, пройдет на базе в автономном сообществе Мадрид. Им займется Объединенное командование киберпространства. Речь идет о пяти украинских военнослужащих.
Ранее Испания уже начала проводить тренировку солдат из Украины в Сарагосе. В ноябре в королевство начнут постепенно прибывать еще 400 военных для подготовки в испанской Пехотной академии Толедо.