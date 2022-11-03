Испанские полицейские расследуют военные преступления в Украине

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Первые сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии Испании, которые примут участие в расследовании военных преступлений в Украине, прибыли в Киев. Об этом говорится в пресс-релизе МВД королевства.
Сотрудники правоохранительных органов Испании «уже провели подготовительную встречу с представителями украинской прокуратуры, чтобы определить условия сотрудничества и оговорить районы расположения двух испанских рабочих групп», сообщает МВД.
Там уточнили, что "обе группы будут работать вместе с украинскими следователями и прокурорами в сборе доказательств, которые могут быть включены в судебные процессы, открытые в Украине, и которые будут служить для установления личности жертв возможных действий, противоречащих международному праву".
Источник: ТАСС