Испания готовится к наплыву украинских беженцев

Последние новости Испании на русском языке
Правительство Испании готово к возможному наплыву украинских беженцев в условиях приближающейся зимы. Об этом заявила государственный секретарь по миграции Исабель Кастро агентству EFE.
"Мы готовы к тому, что это произойдет, хотя мы, очевидно, желали бы, чтобы несправедливое вторжение в Украину закончилось", - отметила она. Госсекретарь признала, что прибытие украинцев подвергло испытанию испанскую систему по приему беженцев, однако она "отреагировала достаточно хорошо".
За последние 8 месяцев Испания приняла более 150 тыс. украинских беженцев. Правительство одобрило расходы в размере 81,7 млн евро в будущем году для помощи украинским беженцам.