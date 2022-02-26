Испания может предоставить Украине оборонительные материалы

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Правительство Испании рассматривает возможность того, чтобы отправить Украине оборонительные материалы. Об этом заявил в пятницу глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес в интервью телеканалу Antena 3.
По его словам, власти Испании планируют направить на Украину гуманитарную помощь через Польшу. "Вчера я также поговорил с министром обороны [королевства Маргаритой Роблес], чтобы изучить возможность отправки оборонительных материалов на Украину для защиты гражданского населения", - сказал Альбарес.
"Оборонительные материалы варьируются от пуленепробиваемых жилетов и касок для защиты гражданских лиц до, например, материалов для разминирования", - пояснил министр.
Источник: ТАСС