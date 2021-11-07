Испания изменила правила подачи заявления на визу

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С 8 ноября вступают в силу новые правила подачи заявления на испанскую визу. Об этом говорится на сайте Испанского визового центра в России.
Теперь каждый заявитель старше 12 лет, подающий заявление на визу, обязан лично предоставить биометрические данные в Испанском визовом центре, независимо от периода ранее представленных биометрических данных. Исключение составляют заявления для несовершеннолетних детей, которым на момент поездки не исполнится 12 лет.
Ранее Испания расширила список заявителей, которые могут подавать документы на визу. И включила в него лиц, прошедших полный курс вакцинации одним из препаратов, одобренных EMA или ВОЗ (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac).
По-прежнему обратиться за разрешением на въезд в Испанию могут владельцы виз сроком не менее одного года, родственники граждан ЕС, собственники недвижимости в стране, также моряки, участники спортивных соревнований, бизнесмены (с подтверждением целей визита от испанской стороны), водители грузовиков, пилоты самолетов, бортпроводники и студенты.